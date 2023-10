Addio a Sergio Staino, il vignettista papà di Bobo

L'ex direttore dell'Unità aveva 83 anni. Da tempo era malato, era ricoverato da qualche giorno ascolta articolo

È morto stamani in ospedale a Firenze Sergio Staino, 83 anni, fra i più famosi disegnatori di satira politica in Italia. Il vignettista, papà di Bobo ed ex direttore dell'Unità, era ricoverato al Torregalli da qualche giorno: da tempo era malato. Più che il 'creatore', era da tutti considerato il padre di Bobo, tale il rapporto quasi familiare che lo legava al personaggio da lui inventato: un omone un po' calvo e con barbetta, vagamente somigliante a Umberto Eco, ovviamente comunista come impostazione ideologica ma di animo critico anche verso il suo partito di riferimento come la satira richiede, che spesso spiega alla figlia la politica italiana, nei suoi scossoni e nei suoi misteri.

L'esordio nel 1979 su 'Linus' 'Toscanaccio' di Siena, nato e cresciuto a Piancastagnaio prima di trasferirsi a Scandicci, laureato in architettura, Staino si è dedicato al mondo dei fumetti esordendo con la sua creatura Bobo nel 1979 su 'Linus', la rivista allora diretta da Oreste Del Buono. Da qui, la fama e la collaborazione con diverse testate giornalistiche, dal 'Messaggero' a 'L'Unità', prima di fondare e dirigere il settimanale satirico 'Tango'. Staino è stato anche scrittore e regista, i cui esordì nel 1989 con 'Cavalli si nasce'. Per la Rai, ha realizzato il varietà 'Cielito Lindo' condotto da Claudio Bisio e Athina Cenci, mentre è datato 2007 'Emme' autodefinito da lui come "periodico di filosofia da ridere e politica da piangere", supplemento settimanale dell'Unità, giornale che arriva a dirigere dal 15 settembre del 2016 al 6 aprile del 2017 e, dopo le dimissioni causate da uno sciopero dei giornalisti contro i tagli redazionali, dal 23 maggio al 2 giugno del 2017, giorno della definitiva chiusura della storica testata che fu l'organo ufficiale di informazione del Partito comunista italiano. Dal novembre dello stesso anno, le sue vignette vengono con regolarità pubblicate sul quotidiano 'La Stampa' prima con la dizione 'La Striscia di Bobo' e poi con la scritta 'Visto da Staino'. Ha col,laborato anche con 'Avvenire', 'La Stampa' e 'Atlante', il magazine online di Treccani.it. leggi anche Arianna Meloni querela Natangelo per vignetta su sostituzione etnica

Bobo, simbolo della sinistra italiana Bobo, impegnato a sinistra e prototipo dell'italiano medio pensante, lavoratore e disilluso padre di famiglia, è passato tra le pagine di diversi quotidiani e riviste, dove spesso commentava i fatti del giorno in modo incisivo. "Bobo nacque, come spesso accade, per disperazione - raccontava anni fa Staino -. Ero un uomo inquieto, in crisi. Cercavo che cosa fare da grande. L'immagine di Bobo nacque d'istinto. Anche il nome. Bobo è un arrabbiato, disilluso, romantico, democratico, di sinistra". leggi anche Charlie Hebdo, una vignetta è di un italiano

Schlein: "Ha segnato immaginario sinistra, ci mancherà" La la segretaria del Pd Elly Schlein e stata tra le prime a mandare un messaggio di condoglianze per la scomparsa del celebre vignettista. "Un abbraccio di commossa vicinanza alla famiglia e agli amici di Sergio Staino per la sua scomparsa - ha detto la leader dem - è stato un intellettuale che con l'ironia, l'intelligenza e la matita ha segnato un pezzo importante dell'immaginario della sinistra. Siamo tutte e tutti cresciuti con le sue vignette, i suoi personaggi, le sue battute fulminanti. Ci manchera' moltissimo e faremo in modo che nelle prossime settimane e prossimi mesi la comunita' democratica lo ricordi con il grande affetto che a lui ci lega. Ai suoi cari e alle persone che gli hanno voluto bene e hanno lavorato con lui vanno le nostre piu' sentite condoglianze". leggi anche Tunisia, fumettista arrestato per vignette satiriche sul governo