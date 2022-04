Altan: “La vignetta ha bisogno di ambiguità. Il disegno? Mi fido più del testo”

Il fumettista e disegnatore è tornato in libreria con "A me gli occhi", una raccolta pubblicata da Salani. E durante "Incipit", la rubrica di libri di Sky TG24, dice: "L'esperienza? Ti porta a conoscere dei meccanismi che ti aiutano poi ad avere la giusta intuizione"

Da più di mezzo secolo Francesco Tullio Altan infilza i luoghi comuni con un tratto essenziale e inconfondibile. Quel tratto anima anche il suo ultimo libro: si intitola “A me gli occhi”, l’ha pubblicato Salani e ha il merito, tra gli altri, di ricordarci come una buona vignetta non vada mai spiegata né descritta. "Lo scopo di questo lavoro è quello di proporre dei punti di vista diversi sulla realtà che abbiamo davanti", racconta durante "Incipit", la rubrica di Sky TG24 dedicata ai libri (qui tutte le puntate).