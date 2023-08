Arianna Meloni querela Natangelo per vignetta su sostituzione etnica

Politica

Camera e Senato dovrebbero chiudere i battenti per la pausa d’agosto tra lunedi 7 e martedi 8 agosto, per poi riprendere l'attività a settembre. In questi giorni si tenterà uno sprint nelle votazioni ma difficilmente i lavori termineranno nel weekend. In autunno poi i dossier da affrontare son molti: dal ddl Nordio all’autonomia differenziata, dal salario minimo al Mes, fino alla proposta di legge sulla maternità surrogata come reato universale

Per il Parlamento si avvicinano le ferie estive. Salvo accelerazioni per approvare gli ultimi provvedimenti in esame, Camera e Senato dovrebbero chiudere i battenti per la pausa d’agosto tra lunedi 7 e martedi 8 agosto, per poi riprendere l'attività a settembre. Anche se, con uno sprint finale, si tenterà di terminare le votazioni tra venerdì 4 e sabato 5, le chance di un “liberi tutti” già nel weekend non sono altissime. Ecco il possibile calendario