Meteo, Medusa porta maltempo intenso: previsioni di venerdì 20 ottobre

Il ciclone Medusa si abbatte sull’Italia e provoca un peggioramento del meteo su diverse zone: sono queste le previsioni degli esperti per domani, venerdì 20 ottobre. In particolare, è atteso maltempo intenso su Liguria, alta Toscana, Alpi, Prealpi, medio e alte pianure. Tra le regioni più colpite, anche Valle d’Aosta, alto Piemonte e in serata il Lazio. C’è il rischio di alluvioni e nubifragi. Previste mareggiate e forti venti di Libeccio e Scirocco. Possibile acqua alta a Venezia. Sul resto delle regioni sarà ancora soleggiato, con clima piuttosto caldo (LE PREVISIONI METEO).

Le previsioni al Nord Al Nord sarà un venerdì con tempo perturbato su tutte le regioni. Rischio nubifragi fin dal mattino, in particolare, su Liguria e alto Piemonte. Poi, nel corso della giornata, il maltempo interesserà anche tutto l'arco alpino e prealpino, con possibili violenti nubifragi. Non sono escluse alluvioni lampo. Tempo più asciutto sulla Romagna e basso Veneto. Per quanto riguarda le temperature, i valori massimi oscillano tra i 15-16 gradi di Aosta e Torino e i 27 di Bologna. A Milano pioggia fino al pomeriggio, poi tempo più asciutto ma cielo sempre coperto. Pioggia al mattino e schiarite nel pomeriggio anche a Torino. vedi anche Bomba d'acqua a Follonica, sottopassi allagati e due auto sommerse

Le previsioni al Centro e in Sardegna Il tempo peggiora nel corso della giornata di venerdì anche al Centro. In mattinata pioggia moderata su alta Toscana. Meteo più asciutto altrove, ma con molte nubi. Col passare delle ore, però, violenti nubifragi potrebbero colpire soprattutto le province di Massa e Lucca. Pioggia anche su Sardegna, Umbria e in serata sul Lazio. Possibili mareggiate lungo le coste più esposte. Attesi forti venti di Libeccio e Scirocco. Riguardo alle temperature, i valori massimi sono compresi tra i 25 e i 27 gradi su tutte le città. A Roma cielo coperto, ma tempo asciutto. A Firenze possibili temporali in serata. A Cagliari cielo coperto, ma niente pioggia. vedi anche Bomba d'acqua ad Ostia, alcune strade allagate

Le previsioni al Sud Venerdì ancora meteo stabile al Sud, con tempo asciutto e temperature superiori alle medie del periodo. Forti venti di Scirocco interesseranno tutte le regioni. Tra il pomeriggio e la sera è atteso un peggioramento, con pioggia soprattutto sulla Campania. Sulle altre regioni niente precipitazioni, ma cieli coperti. I valori massimi delle temperature sono compresi tra i 26 e i 31 gradi su gran parte delle città. A Napoli nubi sparse in giornata e poi più nubi in serata. Cielo sereno a Catanzaro e Palermo, con qualche nuvola in più nel pomeriggio. vedi anche Clima, 2023 anno più caldo della storia: i danni all'agricoltura