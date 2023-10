Bomba d'acqua a Follonica, sottopassi allagati e due auto sommerse

Un violento temporale si è abbattuto nel pomeriggio sulla città in provincia di Grosseto: dal cielo “sono caduti oltre 120 mm in poco tempo”, ha fatto sapere il governatore della Toscana Eugenio Giani. Nessun ferito. Domani ancora allerta arancione su alcune zone della regione

Sottopassi allagati e disagi in tutta la città ma nessun ferito. È il bilancio della bomba d’acqua che ha colpito nelle prime ore del pomeriggio Follonica, provincia di Grosseto. Durante il “violento temporale”, ha fatto sapere il governatore della Toscana Eugenio Giani, “sono caduti oltre 120 mm in poco tempo”. Attimi di paura per il ritrovamento di due auto che erano state sommerse dall’onda di piena nei sottopassi allagati, che al momento del recupero si è poi scoperto essere vuote. Per domani, 19 ottobre, resta alta l’allerta maltempo in varie zone della Toscana ( LE PREVISIONI METEO DEL 19 OTTOBRE ).

Gli interventi a Follonica

Nel pomeriggio l’acqua ha mandato il traffico di Follonica in tilt e il Comune aveva chiesto ai cittadini di rimanere a casa: per le strade hanno lavorato mezzi della Protezione Civile, Vigili del Fuoco (insieme a squadre del distaccamento di Piombino) e soccorritori acquatici. Per evitare incidenti, gli uffici comunali hanno lavorato con le dirigenze scolastiche per tenere “i bambini e le bambine al sicuro fino al rientro dell'emergenza".

Allerta in Toscana

Fino a domani, si legge sul sito della Protezione civile, sarà ancora allerta arancione per rischio temporali in diverse zone: Valdarno Inferiore, Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Lunigiana, Serchio-Lucca e Versilia. Gialla in altre: Etruria, Valdelsa-Valdera, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Ombrone Gr-Alto.