Bomba d'acqua ad Ostia, alcune strade allagate

Cronaca

Maltempo, bomba d'acqua su Trieste. Allagamenti a Genova

Nuovi rovesci si sono abbattuti sulla Liguria dopo il nubifragio di ieri, 27 agosto. Forti precipitazioni hanno colpito anche il Friuli-Venezia Giulia: 'Piogge così intense in poco tempo tendono a verificarsi statisticamente una volta ogni 20-30 anni', ha fatto sapere la Protezione civile. Disagi anche in Lombardia, Trentino-Alto Adige e in altre zone del Nord

Ancora maltempo sull’Italia, in particolare al Nord. Attenzione puntata sulla Liguria dove anche oggi è caduta la pioggia dopo che ieri sera, sulla città di Genova, sono caduti 80 mm pioggia in meno di un'ora. Al Sud, invece, in Sicilia, è di nuovo emergenza incendi. In foto, Genova

E si registrano anche disagi alla circolazione ferroviaria dopo la frana di ieri nell'area della Maurienne, Savoia francese: sospesa per una settimana la circolazione tra Modane e Chambery. Secondo quanto riporta Trenitalia, i treni Alta Velocità della relazione Milano - Modane - Parigi sono cancellati