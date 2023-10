Attivisti di Ultima Generazione bloccano l'autostrada A4 Torino Milano

In questo momento è in corso un blitz degli ambientalisti di Ultima Generazione , circa una ventina, che hanno bloccato in entrambe le direzioni l'autostrada A4 Torino-Milano, nelle vicinanza dell'imbocco di corso Giulio Cesare.

L'esposto di Assoutenti

"La protesta di Ultima Generazione ha creato ripercussioni enormi sul fronte della circolazione stradale e immensi disagi a cittadini e pendolari che questa mattina si trovavano a percorrere l'autostrada Torino-Milano". Lo afferma in una nota Assoutenti, che annuncia "un esposto alla Procura di Torino per i possibili reati di blocco stradale e interruzione di pubblico servizio". E ancora: "Capiamo le ragioni della protesta di Ultima Generazione e siamo convinti che le manifestazioni in favore dell'ambiente e del clima siano sempre da sostenere, ma mai quando si pongono come una forma di intollerabile violenza verso gli altri, in questo caso gli incolpevoli cittadini rimasti imprigionati sulla Torino-Milano - spiega il presidente, Furio Truzzi -. Per tale motivo, e considerate le gravi ripercussioni sul fronte della viabilità e gli enormi danni subiti dagli utenti, abbiamo deciso di presentare un esposto alla Procura di Torino, chiedendo di aprire una indagine verso i responsabili della protesta per i possibili reati di blocco stradale e interruzione di pubblico servizio".