Spot antipirateria, Vieri testimonial: "Dai un calcio alla pirateria"

Cronaca

L'Agcom ha messo a punto nuove regole per cercare di contrastare la pratica del teleselling “illegale e aggressivo” e del telemarketing selvaggio . Il nuovo Codice di condotta per i call center è stato approvato nella seduta del Consiglio del 26 luglio scorso. In una nota, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha spiegato che il Codice "definisce, in una logica di autoregolamentazione, una serie di misure, da recepire nei contratti tra operatori di comunicazioni elettroniche e partner commerciali che svolgono attività di call center”

L'adesione al Codice di condotta da parte di operatori e call center è su base volontaria: le misure, quindi, sono vincolanti solo per coloro che vi aderiscono. Tuttavia, ha chiarito l'Agcom, "in via indiretta, in particolare per il tramite dei contratti che dovranno recepire le misure previste, il Codice di condotta avrà comunque effetti sull'attività dei call center che sottoscriveranno i contratti stessi (anche laddove risultassero non aver aderito in via diretta al Codice di condotta)"