Pirateria audiovisiva, scoperta da Finanza centrale a Canosa di Puglia

Per lo stato faceva l’agricoltore, ma la sua vera attività un 42enne di Canosa di Puglia la nascondeva in un locale attiguo alla propria abitazione. Qui i finanzieri della compagnia di Barletta al termine di indagini piuttosto complesse hanno scoperto una centrale informatica pirata che consentiva a migliaia di utenti di accedere illegalmente ai contenuti a pagamento di Sky.

L’uomo rischia fino a tre anni di carcere

La centrale era composta da cinque computer, 33 decoder, 12 econder e un componente digitale per la codificazione del segnale criptato. Il 42enne di Canosa, che è stato denunciato e rischia ora fino a tre anni di carcere per la Legge 93 del 2023 che rafforza la normativa sul diritto d’autore, ha spiegato che la centrale era collegata a un server straniero che si faceva pagare in bitcoin. “Quella che abbiamo individuato e sequestrato è una centrale di ripetizione per i segnali criptati che utilizzava per farsi pagare illecitamente da parte degli utenti dei canali a pagamento, sportivi, cinema, e altri contenuti per i quali è necessaria la sottoscrizione di un abbonamento”, ha spiegato la Gdf.