Bella Italia, a Canosa convegno sulla cura del patrimoniale culturale

Programma e ospiti

La giornata di studio accenderà i riflettori sulla cooperazione pubblico-privato nella cura del patrimonio culturale, tema di rilievo dal momento che, specie nel corso degli ultimi anni, lo strumento è stato molto utilizzato per sperimentare ‘forme aperte’ nella gestione, nella pubblica fruizione, valorizzazione e conservazione dei beni. Per tale motivo, la Fondazione Archeologica Canosina promuove un momento di confronto che solleva la questione di come tale compartecipazione sia incisiva nella garanzia di presidio dei beni e siti di interesse e presenti aspetti di potenzialità anche sotto l’aspetto di attrazione del pubblico e, quindi, dell’auto-sostentamento nella gestione. Dopo i saluti istituzionali del sindaco, Vito Malcangio, del Presidente della Regione, Michele Emiliano, della Soprintendente per l’Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Barletta-Andria-Trani e Foggia, Anita Guarnieri e del Direttore Regionale dei Musei di Puglia, Francesco Longobardi, ad aprire i lavori sarà il vice capo di Gabinetto del Ministero della Cultura, Giorgio Carlo Brugnoni. Quindi, spazio alle case-history tra le più interessanti del territorio nazionale. I referenti di Puglia, Basilicata, Campania, Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Toscana racconteranno le esperienze attivate nel solco del partenariato speciale pubblico-privato. Il parco sommerso di Gaiola a Napoli, il monastero di Santa Caterina a Palermo, il sistema dei parchi della Val di Cornia a Livorno e molti altri casi di studio rappresenteranno una ‘campionatura’ solo indicativa di quello che avviene sul territorio nazionale. Una tavola rotonda programmerà e verificherà gli impegni comuni dei diversi partner. Con la moderazione di Alessandro Laterza, dialogheranno al tavolo: Sergio Fontana, Presidente della Fondazione Archeologica Canosina, Luigi La Rocca, Direttore Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Mic, Gianni Lepre, Consigliere del Ministro, Massimo Osanna, Direttore Generale Musei del MIC e Giuliano Volpe, Presidente della Federazione delle Consulte Universitarie di Archeologia. Le conclusioni dei lavori saranno affidate al Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.