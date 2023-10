Napoli, scoperta a Giugliano tomba romana "del Cerbero"

E' stata scoperta una tomba di epoca romana ricca di affreschi e in perfetto stato di conservazione a Giugliano, in Campania (Napoli). E' successo durante alcuni lavori di adeguamento della rete idrica dell'area Flegreo Domitiana, eseguiti da Acqua Campania Spa.

La scoperta

Dopo ricognizioni di superficie, è stato posizionato un saggio di scavo e l'area, un terreno agricolo, si è rivelata densa di sepolture, con riti diversi (sia ad inumazione che ad incinerazione), che testimoniano un utilizzo dell'area per almeno quattro secoli, dall’età repubblicana a quella imperiale romana. L'area della necropoli si pone in un punto nevralgico dell'ager Campanus, equidistante dagli antichi assi stradali della via Cumis-Capuam e della via per Liternum.

Gli affreschi

La monumentale tomba a camera è stata rinvenuta con l'ingresso ancora ben sigillato. L'ambiente presenta il soffitto e le pareti affrescate con scene mitologiche, Ittiocentauri, festoni che girano tutt'intorno la camera funeraria, e rappresentazioni figurate tra cui spicca un cane a tre teste, da cui il nome. Raffigurate anche tre klìnai (letti) e un'ara con vasi per libagioni.

"Emozione indescrivibile"

"L'emozione che suscita il privilegio di una simile scoperta è indescrivibile - ha commentato soprintendente Mariano Nuzzo, il primo ad accedere alla camera sepolcrale - Il lavoro che tiene la Soprintendenza impegnata nelle sue instancabili azioni di tutela e la passione profusa dagli archeologi sul campo, oggi finalmente hanno ricevuto un degno riconoscimento. Un sentito ringraziamento va anche ai Carabinieri del Nucleo Tutela che ci supportano costantemente e con grande energia nel nostro lavoro e che, in questo caso particolare, si dimostrano una risorsa indispensabile per garantire la sicurezza dell’area".