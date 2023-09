Recuperati reperti di epoca romana nelle acque di Ventotene

Alcuni rilevanti reperti di epoca romana sono stati ritrovati nelle acque di Ventotene dagli uomini della Stazione navale della Guardia di finanza di Civitavecchia, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone e Latina. Tra gli elementi recuperati anche un'anfora romana perfettamente conservata.

Anfora vinaria

Non appena le Fiamme Gialle aeronavali sono venute a conoscenza della presenza di reperti archeologici sommersi in una zona circoscritta nel sud dell’isola caratterizzata da bassi fondali e molto frequentata dal traffico diportistico, hanno subito pianificato una ricognizione subacquea e il recupero dei reperti più a rischio, evitando così che potessero essere rubati. L'anfora ritrovata è di epoca romana e sembrerebbe essere del tipo "Dressel 1B". Si tratterebbe cioè di un'anfora vinaria tipica dell'area tirrenica e diffusa tra la fine del II e la metà del I secolo a.C. Il recupero degli oggetti è stato effettuato utilizzando dei palloni di sollevamento e delle reti apposite. In seguito, i reperti sono stati trasportati all'interno della caserma della Guardia di finanza, dove sono stati immersi in vasche con acqua dolce per permettere la desalinizzazione.