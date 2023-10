Ferrara, elicottero precipita in un bacino d'acqua a Bondeno

Cronaca

Estratti entrambi i corpi dal velivolo precipitato il 10 luglio a Nazzano. Le vittime sono un ex pilota di Alitalia di 78 anni e un’amica di famiglia. Recuperato anche il relitto, che si trovava a una profondità di circa 6 metri: è stato sequestrato dai carabinieri ed è a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli accertamenti. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo avrebbe toccato un cavo dell'alta tensione prima di cadere nel fiume

Le vittime, secondo fonti investigative, sono un ex pilota di Alitalia di 78 anni e un’amica di famiglia che in questi giorni era ospite a casa sua con il marito. L’uomo, in possesso di regolare licenza di volo, era decollato da una pista nella sua villa di Torrita Tiberina