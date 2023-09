La storia di Filomena Lamberti, sfregiata con l'acido dal marito

Trenta interventi chirurgici su viso e corpo dopo un'aggressione atroce, quella per mano dell'ex marito, che cercò di cancellare la sua identità lanciandole dell'acido. Filomena Lamberti è una donna di Cava dei Tirreni che il 28 maggio del 2012 decise di interrompere la relazione con suo marito, un uomo possessivo e violento che, a seguito della rottura, la sfregiò con dell'acido mentre dormiva. La donna ha deciso di raccontare la sua storia dal palco della kermesse di Forza Italia in corso a Paestum che ha aperto la sua seconda giornata di lavori proprio con un panel dedicato alla violenza sulle donne e ai femminicidi.

"Un calvario di 30 interventi chirurgici"

"Il mio calvario ospedaliero è finito nel 2017", racconta Filomena Lamberti. "Ho subito 30 interventi, dieci solo per ricostruire le palpebre". Poi chiede alla platea il permesso di mostrare una "foto un po' forte", quella che le fu scattata in ospedale poco dopo l'aggressione. Una immagine impressionante, di lei intubata e senza neppure un lineamento visibile. "Ditemi se questi sono maltrattamenti in famiglia", interroga i presenti, lei stessa sotto choc per quello che rivede. La platea le risponde con un lungo applauso e una standing ovation.