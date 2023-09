Trieste, cadavere appeso guard rail: si vagliano immagini per movente

Le indagini

Il pubblico ministero incaricato, Maddalena Chergia, avrebbe già disposto l’autopsia sul corpo dell’uomo, identificato in un senzatetto di origine iraniana, nato a Teheran nel 1968. Secondo le prime ricostruzioni la procura ha specificato che: “Non sono in alcun modo presenti indicativi di un decesso dovuto all’opera di terzi, anche se al momento è prematura qualunque ipotesi”. Intanto emerge come l’uomo prima di morire era stato visitato da un medico volontario dell'Associazione Donk Humanitarian Medicine. La stessa organizzazione però attraverso una nota ha specificato come: “Quello che è successo in quella sede è vincolato dal segreto professionale e ogni informazione utile stata già condivisa con gli inquirenti". La Donk è un'associazione di volontariato socio-sanitario indipendente e apartitica che svolge attività sanitaria gratuita da oltre 10 anni a favore di italiani e stranieri che per ragioni diverse non ha accesso al servizio sanitario nazionale.