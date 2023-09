Trieste, cadavere trovato appeso al guardrail lungo la strada Gvt

Cronaca

Dopo il biglietto lasciato al seggio alle elezioni politiche dello scorso 25 settembre, ieri la squadra mobile della Questura di Monza, che indaga per omicidio, ha effettuato un sopralluogo all'interno di un'area individuata dagli investigatori. Gli agenti stanno lavorando per individuare la possibile area dove il corpo della presunta vittima sarebbe stato abbandonato. Spunta anche un secondo messaggio con calligrafia diversa

Proseguono le indagini sul presunto delitto confessato su una scheda elettorale lo scorso 25 settembre alle elezioni politiche in un seggio di Villasanta, piccolo comune nella Brianza (nelle foto: il sopralluogo delle forze dell'ordine eseguito il 19 gennaio in un'area individuata dagli investigatori dopo il ritrovamento del messaggio lasciato nella cabina elettorale)

"Per le forze dell'ordine. Ho ammazzato un uomo. È sepolto in cantiere area nord. Date lui sepoltura cristiana, Vi prego", era il testo del messaggio trovato durante lo spoglio, in stampatello e affidato alle forze dell'ordine dagli scrutatori

È in programma un nuovo sopralluogo per cercare l’eventuale cadavere, hanno fatto sapere dalla Questura di Monza impegnata a districarsi in una storia singolare che potrebbe essere anche una boutade. Intanto è stata aperta un’inchiesta per omicidio volontario e occultamento di cadavere