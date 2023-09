Omicidio a Trieste, cadavere appeso al guard rail: cosa sappiamo

Le ipotesi investigative

Tra le prime ipotesi investigative c’è che il cadavere appartenga a un senzatetto di origine iraniana. L’uomo indossava una maglietta con la scritta “Live to ride”, scarpe scure e aveva addosso alcuni fogli e ritagli di giornali con scritte “sconclusionate” in italiano e in una lingua mediorientale. Gli inquirenti non escludono, al momento, nessuna pista investigativa: da una resa dei conti di stampo mafioso (forse una partita di droga non pagata o forse uno scontro tra criminali di nazionalità slava) al suicidio anche se, il fatto che il cadavere avesse gli arti legati potrebbe rappresentare un segnale di avvertimento ad altri. Vicino al corpo sono stati ritrovati pezzi di nastro adesivo. Caduti all’uomo dopo essersi legato mani e piedi ed essersi lanciato nel vuoto per togliersi la vita o tolti dall’assassino per evitare di lasciare segni. Al momento la notizia di reato è ancora il "ritrovamento di cadavere da impiccamento". Ad aiutare gli investigatori potranno essere i filmati delle telecamere di sorveglianza lungo la Gvt.