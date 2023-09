It-Alert, oggi il test in Abruzzo e in Trentino: cosa fare

Dopo l’ultimo test in Valle d’Aosta e Veneto, oggi martedì 26 settembre test IT-alert, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale, arriva in Abruzzo e nella Provincia Autonoma di Trento. In seguito alla ricezione del messaggio di test, o a maggior ragione nel caso in cui tale messaggio non venga ricevuto, sarà possibile accedere alla homepage del sito ufficiale It-alert e compilare l’apposito questionario. Chi riceve il messaggio di test non deve fare nulla tranne leggere il messaggio e cliccare sulla notifica: non serve iscriversi né scaricare alcuna app.

Domani, mercoledì 27 settembre, la prova si ripeterà invece con le stesse modalità e alla stessa ora in Lazio e Liguria. Il test nel Lazio era stato inizialmente programmato per il 21 settembre ma è stato rinviato per l’allerta gialla per temporali prevista sulla regione in quella giornata.