Meteo, arriva nuovo anticiclone Apollo: torna l’estate con tanto caldo

Nelle ultime 48 ore le temperature erano calate in maniera cospicua sul nostro Paese per effetto del transito di un vortice ciclonico che è ancora attivo sulle regioni meridionali. Ma questa fase autunnale è un fuoco di paglia. Da martedì-mercoledì le temperature saranno in risalita su tutte le regioni e si raggiungeranno punte di 30 gradi e anche oltre