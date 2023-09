Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Conclusasi la Mostra del Cinema di Venezia (SPECIALE), con la vittoria del Leone d'Oro per Yorgos Lanthimos e il suo Povere Creature, inizia a muoversi la grande macchina degli Academy Awards (SPECIALE). In lizza per la statuetta più ambita del cinema internazionale potrebbe esserci anche una pellicola italilana. Le shortlist saranno annunciate il prossimo 21 dicembre. Intanto una grande diva del passato è finita protagonista di una biografia a fumetti firmata da Michele Botton e Dorilys Giacchetto, presto in arrivo nelle librerie.

L'emergenza sbarchi resta un tema caldo e in questi giorni il presidente Mattarella si è espresso senza mezze misure contro l’accordo Ue di Dublino sui migranti. Intanto il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo disegno di legge sulla sicurezza stradale che prevede un inasprimento delle pene per chi viene trovato al volante in stato di ebbrezza o intento nell'uso del cellulare (LE NUOVE REGOLE).

Si fa sempre più complicata in alcune zone del paese la convivenza con gli animali selvatici. Dopo i casi dell'orsa Amarena in Trentino Alto Adige e l'emergenza cinghiali in Liguria e nella Capitale, il Tar di Trento ha dato il via libera all’abbattimento di due animali ritenuti responsabili dell'uccisione di 16 bovini e 2 asini avvenuta in località malga Bodera a Sega di Ala.

Rilasciata la top 50 delle migliore università del mondo, in cui anche l'italia si distingue. In termini di smartworking, invece, è la Spagna ad avere la meglio: secondo l'azienda olandese che si occupa di ospitalità ibrida The Social Hub, la città migliore dove svolgere il proprio lavoro da remoto è spagnola.

Infine, lo sport. La Federcalcio tedesca ha annunciato il nome del nuovo ct della Nazionale. Mentre è in un testa a testa all'ultimo respiro che si sono sfidate Camilla di Gran Bretagna e Brigitte Macron, moglie del presidente francese, durante la prima visita di Stato dei reali britannici in Francia.

