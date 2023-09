Caso Grillo jr, riprende questa mattina udienza per esame teste chiave

L'audizione della teste chiave



Secondo l'accusa i quattro imputati, nell'estate del 2019, all'interno del residence di Beppe Grillo in Costa Smeralda, avrebbero scattato delle foto hard mentre la giovane dormiva sul divano. “L’udienza – ha detto fuori dall'aula l’avvocata Giulia Bongiorno, che difende l'altra presunta vittima - è stata drammatica perché il tribunale per la prima volta ha potuto sentire e non leggere sul giornale il dolore e la sofferenza di queste ragazze. La ricostruzione di quanto avvenuto quella sera è stata lineare e oggi è stata messa una pietra angolare e importante su come sono andati i fatti”. La testimone già nella giornata di ieri è scoppiata in lacrime durante la deposizione e l'udienza è stata sospesa per darle modo di riprendersi. "Ha pianto mentre ricostruiva i fatti, raccontando quello che prova ancora adesso", ha detto ancora Bongiorno.