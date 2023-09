Processo Ciro Grillo, in aula la prima accusatrice: "Devo farmi forza"

Entrambe le studentesse milanesi, presunte vittime, oggi e domani in tribunale a Tempio Pausania. Attesa la deposizione chiave: a parlare per la prima volta in aula è l'amica della principale accusatrice dei quattro ragazzi. La violenza sessuale di gruppo risale al luglio del 2019 a Porto Cervo, in Sardegna

Per la prima volta da quando si è aperto il processo per violenza sessuale di gruppo contro Ciro Grillo, figlio del fondatore del Movimento 5 stelle, e i tre suoi amici genovesi (Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria) si è presentata in aula la principale accusatrice dei quattro ragazzi, accompagnata dall'avvocata Giulia Bongiorno. Quella di oggi a Tempio Pausania è una delle udienze più attese - la dodicesima dall'inizio del dibattimento a porte chiuse. Per la studentessa italo-norvegese, all'epoca dei fatti 18enne, un ritorno in Sardegna: "Adesso devo farmi forza", ha detto alla sua legale, tornata per la prima volta sull'isola dopo l’interrogatorio della Procura nel 2020. Questa mattina la giovane ha preso parte all'apertura dell'udienza ma non potrà assistere alla deposizione dell'amica, l'altra presunta vittima che verrà sentita invece nella giornata di oggi. Gli avvocati degli imputati si sono infatti opposti e la ragazza è stata fatta accomodare in un'altra stanza del tribunale, in attesa della pronuncia dei giudici sulle questioni tecniche legate al collegio giudicante sollevate dalla difesa e che si proceda con la testimonianza dell'amica che si trovava con lei nella villetta di Porto Cervo la notte tra il 16 e il 17 luglio del 2019 quando si sarebbe consumata la violenza sessuale di gruppo.