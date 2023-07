Ciro Grillo, il processo per violenza sessuale potrebbe ripartire

Il trasferimento a Bari di un giudice del tribunale di Tempio Pausania potrebbe far ripartire da zero il processo contro il figlio del comico genovese. Lo prevede la riforma del sistema di giustizia penale. Intanto, stamane è iniziata la nuova udienza videoregistrata

Cambia il giudice nel processo Grillo . Alessandro Cossu è stato integrato nel collegio giudicante presieduto da Marco Contu per il caso di violenza sessuale di gruppo contro Ciro Grillo, figlio di Beppe Grillo, e tre suoi amici genovesi, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria che devono rispondere dei fatti accaduti nella notte tra il 16 e il 17 luglio del 2019 durante una vacanza in Sardegna. Già nell’udienza di oggi Cossu sostituisce il collega Nicola Bonante che nei giorni scorsi era stato trasferito a Bari. Per questo motivo i legali dei quattro imputati potrebbero chiedere “la rinnovazione” ovvero che si rifaccia tutto daccapo. Lo prevede la riforma Cartabia sulla giustizia penale, che dà la possibilità di ripartire da zero con processo quando si cambia un giudice. L’ultima parola spetta agli altri due magistrati del tribunale, che oggi in occasione dell’undicesima udienza a Tempio Pausania comunicheranno la loro decisione.

L’udienza videoregistrata

Oggi l’undicesima udienza del processo iniziato più di un anno fa e che per la prima volta sarà videoregistrata. Una novità prevista dalla riforma Cartabia che configura la fono e video registrazione come forme di documentazione degli atti. Un modo per mettere al riparo i processi qualora nel corso di un procedimento uno dei giudici viene trasferito. Oggi nel tribunale di Tempio Pausania vengono ascoltati i periti informatici. Ogni consulente porterà quanto ritenuto rilevante per il processo fra i 40 Terabyte di materiale estrapolato dai 7 telefoni delle persone coinvolte nei fatti che comprendono tabulati telefonici, sms e messaggistica web. Non è prevista la presenza di Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria. I quattro, tutti diciannovenni all'epoca, erano ospiti nella casa della famiglia Grillo a Porto Cervo in Costa Smeralda, dove si è consumata la presunta violenza di gruppo nei confronti di una studentessa italo-norvegese e dell'amica milanese, anche loro diciannovenni.