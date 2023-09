Carol Maltesi, dai giudici arriva l’ok al reinserimento del killer

Davide Fontana potrà avere accesso all’iter di progressivo reinserimento nella società che prevede, l’accesso al “programma di giustizia riparativa”. Lo riporta il Corriere del Veneto, spiegando che si tratta di un programma introdotto di recente con la riforma Cartabia che non incide sulla vicenda penale e non è alternativo alla detenzione in carcere

Per Davide Fontana, condannato il 12 giugno scorso in primo grado a 30 anni di carcere per l’efferato omicidio di Carol Maltesi, è arrivato l’ok all’iter di progressivo reinserimento nella società che prevede, per il killer, l’accesso al “programma di giustizia riparativa”. Lo segnala il Corriere del Veneto, spiegando che si tratta di un programma introdotto di recente con la riforma Cartabia e che non incide sulla vicenda penale e non è alternativo alla detenzione in carcere, bensì "consiste nella ricostruzione del legame spezzato tra vittima, reo e comunità". Si tratta, sottolinea ancora il quotidiano, del primo caso nel nostro Paese, dopo che proprio di recente la stessa richiesta è stata respinta per Benno Neumair, condannato all’ergastolo dopo aver ucciso i genitori.