Omicidio Carol Maltesi, Davide Fontana condannato a 30 anni

Dopo sette ore di camera di consiglio è arrivata la condanna a 30 anni di carcere per Davide Fontana, il 44enne a processo per aver ucciso la 29enne Carol Maltesi , nella sua casa di Rescaldina (Milano) e averne in seguito disperso i resti, fatti a pezzi, nella provincia di Brescia. La sentenza è stata emessa dal Tribunale di Busto Arsizio (Varese) che ha escluso l'aggravante della premeditazione, dei motivi abbietti e delle sevizie. L'accusa, in precedenza, aveva chiesto l'ergastolo.

Il delitto nel 2022

Il delitto risale all'11 gennaio del 2022, quando Fontana, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, colpì a martellate la vittima per poi sgozzarla, sezionarne il cadavere in diverse parti, abbandonandole poi nel Bresciano. Per settimane, usando il cellulare della giovane, aveva risposto ai messaggi di parenti e amici, fingendosi Carol. Secondo la Procura il 44enne ha agito per motivi legati alle scelte della donna che aveva deciso di trasferirsi a Verona, per stare più vicino al suo bimbo, avuto da una precedente relazione. Durante l'udienza sono stati ridimensionati anche i risarcimenti: assegnati 180mila euro al figlio, 20mila al padre del bimbo e 100mila euro ai genitori.

Zia di Carol: “Senza ergastolo non abbiamo avuto giustizia”

Tra le prime reazioni, quella di una zia della vittima, la signora Anna. "È una vergogna, mia nipote l'ergastolo lo ha avuto a vita, così come sua madre e il mio nipotino", ha detto al termine del processo. "Lascio tutto nelle mani di Dio, è una vergogna, ci aspettavamo l'ergastolo, anche se a mia sorella non interessava, perché tanto niente le riporterà Carol", ha ribadito. "Con tutto quello che succede, tra dieci anni sarà fuori e potrà rifarsi una vita, mia nipote a 26 anni non torna più", ha poi concluso la donna.