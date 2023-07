Omicidio Carol Maltesi, no a ergastolo perché "Fontana si sentì usato"

Secondo il tribunale di Busto Arsizio il 44enne non ha agito con crudeltà né premeditazione quando massacrò l'attrice di film hard nel 2022. "Lei disinibita, lui si sentì usato, era innamorato perdutamente" hanno stabilito i giudici ascolta articolo

Fanno discutere le motivazioni della condanna a 30 anni per Davide Fontana, il 44enne che nel gennaio del 2022 massacrò, nella sua casa di Rescaldina, vicino a Legnano, la giovane Carol Maltesi, attrice di film hard, per poi sezionarne il cadavere e gettarlo in un burrone nel Bresciano, dove fu ritrovato a fine marzo. "Lei disinibita, lui si sentì usato, era innamorato perdutamente" hanno stabilito i giudici rigettando la richiesta dell'ergastolo da parte di pm e parti civili.



L’omicida riconosciuto sano di mente Riconosciuto dai periti sano di mente, per il tribunale il 44enne non ha agito con crudeltà né premeditazione quando massacrò Carol colpendola a coltellate e sgozzandola per poi sezionarne il cadavere, tentando di bruciarne i pezzi e infine gettandoli da un burrone. Un atroce femminicidio, eppure l’insospettabile vicino di casa avrebbe agito per "ragioni che in senso giuridico non sarebbero state abiette né futili" scrivono i giudici , come riporta il Corriere del Veneto. approfondimento Omicidio Carol Maltesi, Davide Fontana condannato a 30 anni

Il movente La 26enne si stava allontanando da lui, scaricandolo per trasferirsi dal figlioletto di 6 anni a Verona. Questo il movente del delitto. Per il Tribunale di Busto Arsizio, "l’idea di perdere i contatti stabili con colei che egli, per sua stessa ammissione, amava perdutamente, da cui dipendeva, si è rivelata insopportabile". A parere della Corte d’assise , Fontana "si è reso conto che la giovane e disinibita Carol si era in qualche misura servita di lui e che lo avesse usato, e ciò ha scatenato l’azione omicida. approfondimento Omicidio Carol Maltesi, gli psichiatri: l’ex la chiamò da Verona

Le reazioni della famiglia di Carol Non ha parole Fabio Maltesi, papà di Carol, in merito alla sentenza di primo grado. Mentre Anna, zia della vittima, ha dichiarato ai giornalisti : "Senza ergastolo non c’è giustizia". Anche per l’ex compagno di Carol il mancato ergastolo a Fontana risulta sorretto da incomprensibili ragioni. approfondimento Omicidio Carol Maltesi, il killer: "Non so perché l'ho fatto"