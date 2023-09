Maltrattamenti su disabili, 12 misure interdittive nel Bolognese

Economia

Disabili, le novità su permessi Legge 104 e congedi straordinari

Una circolare fa il punto sulle modifiche apportate dal decreto del 30 giugno scorso che, in attuazione di una Direttiva europea, ha introdotto diverse novità sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza. In particolare, i permessi potranno essere chiesti da più persone. Nuove regole anche per quanto riguarda il prolungamento del congedo parentale

Nei giorni scorsi l’Inps ha diffuso alcuni chiarimenti in merito ai permessi della legge 104 e ai congedi straordinari per l’assistenza ai familiari con gravi disabilità. Ha così fatto il punto sulle modifiche apportate dal decreto del 30 giugno scorso che, in attuazione di una Direttiva europea, ha introdotto diverse novità sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza

I permessi previsti dalle legge 104/92 per i lavoratori dipendenti che assistono familiari disabili, spiega la circolare Inps, potranno essere chiesti da più persone per la stessa persona. Rimane, comunque, il limite dei tre giorni al mese