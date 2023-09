Lo Presti in Porsche a 150 km/h dopo aver difeso la sicurezza stradale

Cronaca

A giugno è in arrivo un provvedimento con alcune misure specifiche. Fra queste, anche l’ergastolo della patente con cui si punta al ritiro del permesso di guida a vita in casi gravissimi. Nuove norme anche per la 'mobilità dolce'

Entro fine mese partirà l'esame in Parlamento del disegno di legge per la sicurezza stradale. Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini ha annunciato, nel corso di un question time alla Camera, l'arrivo a giugno del provvedimento che ha l'obiettivo di dare più regole, più educazione e più sicurezza sulle strade italiane. Fra le misure previste ci sono l’ ergastolo della patente e la stretta su monopattini e autovelox

Tra le novità c’è l'alcolock, un dispositivo che, in caso di condanna per guida in stato di ebbrezza, sarà obbligatorio installare in auto e impedisce l'avvio del motore se il tasso alcolemico è superiore a zero