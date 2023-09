Assago, accoltellò 6 persone in un supermercato: condannato a 19 anni

Il 27 ottobre del 2022 accoltellò sei persone , uccidendone una e ferendone gravemente due, ad Assago, in provincia di Milano, nel Carrefour del centro commerciale Milanofiori di Assago. Ora Andrea Tombolini, 46enne accusato di omicidio, duplice tentato omicidio e lesioni, è stato condannato a 19 anni e 4 mesi di reclusione. Lo ha deciso il gup di Milano Silvia Perrucci nel processo abbreviato. Tra i feriti, per i quali vengono contestate a Tombolini le lesioni, anche il calciatore del Monza Pablo Marì, che qualche giorno dopo l'aggressione fu dimesso dall'ospedale, ma tornò a giocare solo a gennaio. Marì è parte civile con il legale Francesco De Martino, che ha chiesto un risarcimento danni.

La richiesta del pm

Il pm di Milano Paolo Storari aveva chiesto una condanna a 20 anni di reclusione, senza attenuanti generiche e con 3 anni di misura di sicurezza a pena espiata. "Chiedo scusa, non so cosa mi sia successo, cosa mi sia preso", aveva detto, in sostanza, l'imputato con dichiarazioni davanti al gup Silvia Perrucci nel processo con rito abbreviato. Tombolini ha potuto chiedere l'abbreviato perché i reati di cui è accusato, tra cui l'omicidio volontario semplice non aggravato, non prevedono pene complessive dell'ergastolo, ma un massimo di 30 anni (20 anni con lo sconto di un terzo). E oggi il pm ha chiesto il massimo, appunto 30 anni con lo sconto del rito, senza attenuanti e con 3 anni di libertà vigilata a pena espiata.