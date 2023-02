Accoltellamento di Assago, perizia psichiatrica su Tombolini: capace di intendere e volere

Cronaca

Sei persone sono state coinvolte in un accoltellamento al supermercato Carrefour del centro commerciale di Milanofiori, Assago, intorno alle 18:30 di ieri, 27 ottobre. Una di loro - un dipendente del Carrefour - è morto. Altri sono in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita. Tra i feriti c'è il calciatore del Monza Pablo Marí. Andrea Tombolini, uomo incensurato di 46 anni, che sarebbe affetto da disturbi psichici, è stato fermato dalle forze dell'ordine. Si trova adesso all'ospedale San Paolo nel reparto di Psichiatria