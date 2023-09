Aeronautica Militare a Sky TG24: "Ci risulta un impatto con volatili"

"Quello che si è osservato in volo e che è stato riportato è un impatto con volatili. Purtroppo questo è successo nella fase di decollo dove la quota è minima, quindi gli aeroplani sono in fase di decollo e la velocità anche", sono le parole di Urbano Floreani, capo della comunicazione dell’Aeronautica Militare

La tragedia di Caselle ha provocato la morte di una bambina di cinque anni (feriti genitori e fratellino). In queste ore si sta cercando di accertare la dinamica esatta di quanto accaduto. "Quello che si è osservato in volo e che è stato riportato è un impatto con volatili. Purtroppo questo è successo nella fase di decollo dove la quota è minima, quindi gli aeroplani sono in fase di decollo e la velocità anche", sono le parole di Urbano Floreani, capo della comunicazione dell’Aeronautica Militare, a Sky TG24. ( LE FOTO DELLA TRAGEDIA )

La tragedia

Il pilota "ha provato tutte le manovre per la riaccensione del motore, ma questo non è andata a buon fine. Ha pilotato l'aeroplano in una zona disabitata all'interno del recinto aeroportuale. Purtroppo l'impatto ha fatto in modo che alcuni resti del velivolo superassero la recinzione e purtroppo è accaduta una tragica fatalità. Se guardiamo le immagini dell'alto e della dinamica, capiamo come effettivamente è stato proprio una coincidenza la macchina e noi veramente ci stringiamo a una tragedia con sgomento e cordoglio. Sì, è stato riportato un impatto con volatili, questo è corretto", ha concluso.