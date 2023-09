Liliana Segre ha festeggiato 93 anni, compleanno in famiglia a Pesaro

Gli auguri a Liliana Segre

"L'indifferenza è più colpevole della violenza stessa. È l'apatia morale di chi si volta dall'altra parte: succede anche oggi verso il razzismo e altri orrori del mondo. La memoria vale proprio come vaccino contro l'indifferenza". Queste sono le parole pronunciate da Segre, ed è questa sua frase che il Memoriale di Auschwitz ha scelto di pubblicare sul proprio profilo Twitter per renderle omaggio. "Che sia un anno buono e dolce e da Firenze guardando verso Milano aggiungo anche un 'Mazel tov' a una delle persone più belle e speciali d'Italia, per quel coraggio che ci trasmette, che oggi compie gli anni, Liliana Segre" è l'augurio di Noemi Di Segni, presidente nazionale dell'Ucei che si trova a Firenze per la 24/a Giornata europea della cultura ebraica. Tanti i messaggi sui social, da Alessandro Gassman, a Nina Zilli, al Pd, dalla rete antifascista, a tante sezioni dell'Anpi, a Che tempo che fa e Fabio Fazio con cui ha realizzato una trasmissione dal Binario 21, senza dimenticare l'omaggio del Senato. Anche il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso in un telegramma i suoi auguri di buon compleanno alla senatrice a vita. "La sua testimonianza è preziosa per noi tutti e in particolare per i giovani", ha scritto.