Femminicidio a Roma, oggi i funerali di Rossella Nappini

L'omicidio di Rossella

Per l'omicidio è stato arrestato Adil Harrati, il 45enne di origini marocchine ex fidanzato della donna. L'uomo, al quale viene contestata anche l'aggravante delle premeditazione, durante l'udienza di convalida del fermo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il gip ha convalidato l'arresto disponendo la custodia cautelare in carcere.

Il brutale assassinio ha mosso l'opinione pubblica che lo scorso giovedì ha dato vita a una fiaccolata in ricordo di Rossella sotto al San Filippo Neri, alla manifestazione erano presenti anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.