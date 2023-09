Uccide l'ex compagna poi si toglie la vita nel Trapanese

Cronaca

La ragazza scompare il 12 settembre 1993, a 16 anni. Al fratello dice che sarebbe andata a messa, nella Chiesa della Santissima Trinità di Potenza, con un’amica. Incontra invece Danilo Restivo, 21 anni, che da tempo cercava di conquistarla. Sarà lui a ucciderla: il suo corpo sarà ritrovato il 17 marzo 2010 nel sottotetto della chiesa. In quei 17 anni, Restivo uccide ancora

Per 17 anni la famiglia Claps non trovò risposte, nonostante i numerosi sospetti che aveva sulla colpevolezza di Restivo. Diciassette anni in cui Restivo uccise ancora. La vicenda è al centro di Dove nessuno guarda - Il caso Elisa Claps, un podcast originale di SKY Italia e SKYTG24, con la voce di Pablo Trincia e scritto insieme a Riccardo Spagnoli e Alessia Rafanelli