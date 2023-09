Incendio all'Aeroporto di Catania, avvisi di garanzia agli 8 indagati

Cronaca

Solo poche ore dopo la fine dello sciopero del 15 luglio, le fiamme che hanno colpito lo scalo siciliano hanno rimesso a dura prova la macchina del trasporto aereo italiano. Secondo i calcoli di ItaliaRimborso, sono 120mila i passeggeri su cui l'incendio ha avuto ripercussioni. Dal pagamento delle spese extra per raggiungere la meta prefissata agli eventuali risarcimenti: ecco come comportarsi secondo le sigle a tutela dei cittadini

L’incendio allo scalo catanese ha bloccato il traffico di uno degli snodi più importanti del Sud Italia durante le vacanze estive. A seguito del vertice che si è tenuto tra il Prefetto di Catania, l'Enac e la Sac, la società di gestione dell'aeroporto, è stato deciso di far ripartire soltanto due voli all’ora dal Terminal C, con la prospettiva di incrementarli via via. Ma l’aeroporto non dovrebbe riprendere la piena operatività prima delle 14 di domani, 19 luglio