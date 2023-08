Etna in attività, l'aeroporto di Catania è aperto e di nuovo operativo

Economia

Ferragosto, la mappa delle prenotazioni: dove c’è il pienone e dove no

Secondo Confcommercio circa 14 milioni di italiani sono in vacanza per la settimana di Ferragosto, restando nella maggior parte dei casi in Italia e spendendo circa 7 miliardi di euro. Non ovunque però si registra il tutto esaurito: “Non sta andando male, per carità, ma nemmeno a gonfie vele come dovrebbe essere in questo periodo”, dice Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi

L’Italia nel ponte di Ferragosto non sta facendo registrare il pienone in tutte le strutture ricettive per turisti e vacanzieri. A sottolinearlo è Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, che ha detto che “non sta andando male, per carità, ma nemmeno a gonfie vele come dovrebbe essere in questo periodo. Non c'è il tutto esaurito in Sardegna, in Versilia siamo al 70% di occupazione (l'anno scorso eravamo all'87%)..."

Secondo Confcommercio circa 14 milioni di italiani sono in vacanza per la settimana di Ferragosto, restando nella maggior parte dei casi in Italia e spendendo circa 7 miliardi di euro. Secondo un'indagine di Cna Turismo e Commercio nella settimana 11-20 agosto sono 25 i milioni di presenze per un giro d'affari superiore ai 10 miliardi