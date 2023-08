1/10 ©IPA/Fotogramma

L’Italia nel ponte di Ferragosto non sta facendo registrare il pienone in tutte le strutture ricettive per turisti e vacanzieri. A sottolinearlo è Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, che ha detto che “non sta andando male, per carità, ma nemmeno a gonfie vele come dovrebbe essere in questo periodo. Non c'è il tutto esaurito in Sardegna, in Versilia siamo al 70% di occupazione (l'anno scorso eravamo all'87%)..."

