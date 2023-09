Strage Brandizzo, addetta sala controllo: da me nessun via libera

La procura di Ivrea continua a indagare sulla tragedia di Brandizzo, nella quale cinque operai hanno perso la vita investiti da un treno. Gli aspetti su cui gli inquirenti si stanno concentrando sono quelli di eventuali procedure ignorate e sicurezza sottovalutata. La testimone chiave dell'inchiesta sulla strage è una dipendente delle Ferrovie di 25 anni. È lei che, dalla sala controllo di Chivasso, la sera del 30 agosto, si è tenuta in contatto con il collega sul posto. Ed è lei, secondo quanto risulta dalle telefonate acquisite dagli investigatori, ad avere lanciato avvertimenti rimasti inascoltati. "L'ho detto per tre volte: i lavori non dovevano cominciare perché era previsto il passaggio di un treno. Da me nessun via libera”. Ieri la giovane donna ha trascorso l'intera giornata in procura. La sua deposizione è considerata molto utile per chiarire i contorni dell'incidente. Oggi, intanto, in commissioni riunite Trasporti e Lavoro della Camera sono previste le audizioni sulle condizioni di sicurezza dei lavoratori nel settore ferroviario: prima Rfi con l'ad Strisciuglio, poi i sindacati. Ieri duemila persone hanno partecipato al corteo di Vercelli organizzato da Cgil-Cisl-Uil.