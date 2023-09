Corato, cestello si stacca da autogru: morto imprenditore 46enne

La Procura di Trani, che ha aperto un fascicolo di inchiesta per omicidio colposo, non ha disposto l'autopsia e il corpo dell'uomo è stato restituito ai familiari. Sul posto è intervenuto anche il personale dello Spesal della Asl di Bari

Un imprenditore edile di 46 anni Corato, in provincia di Bari, è morto nella serata di ieri mentre stava svolgendo lavori in un terreno di sua proprietà che si trova in viale Boscarello, alla periferia della città. (INCIDENTI SUL LAVORO: QUANTI SONO I MORTI IN ITALIA NEL 2023)