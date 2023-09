Incidente a Brandizzo, oggi corteo "silenzioso" a Vercelli

Nei primi sette mesi dell’anno in Italia si sono registrati 599 decessi sul lavoro, con un incremento del 4,4% rispetto all’anno precedente. Ben 33 sono avvenuti in Piemonte e questo colloca la regione al quarto posto

"Mai più tragedie come questa, non si può morire sul lavoro", è quanto scritto sul volantino che annuncia la manifestazione e otto ore di sciopero generale: in tutto il Piemonte si fermano i settori degli edili e dei trasporti. Tutto questo in memoria dei cinque operai travolti dal treno a Brandizzo, mentre stavano lavorando. Il ritrovo sarà alle 10 davanti alla stazione e da piazza Roma partirà il corteo che sfilerà per le vie cittadine fino a raggiungere la Prefettura. (LE FOTO DELLA TRAGEDIA - DUE INDAGATI)