Scioperi, manifestazioni e proteste a settembre: calendario

8 settembre - Sciopero del personale del comparto aereo, che si ferma per 24 ore su tutto il territorio nazionale. Sciopera anche il personale del trasporto pubblico locale di Bolzano, per 24 ore, e dell’azienda Cotral del Lazio, per 4 ore, dalle 8.30 alle 12.30