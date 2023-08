Alluvione Emilia Romagna, Figliuolo: "Al lavoro per rimborsi al 100%"

"Vogliamo perimetrare bene i danni da ristorare, per arrivare ai rimborsi fino al 100% come ha detto la presidente Meloni". Lo ha detto il commissario alla ricostruzione post alluvione Francesco Figliuolo dopo l'incontro in Regione Emilia-Romagna e le parti sociali, sottolineando che "stiamo affinando insieme alla Regione tre ordinanze, una per i soggetti attuatori, una per le famiglie e una per le imprese" e che "c'è la richiesta di più risorse per famiglie e imprese. Quando avremo perimetrato" i danni, si agirà "nel più breve tempo possibile".

L'incontro

Durante la conferenza stampa dopo l'incontro con le parti sociali, presieduta insieme al presidente della Regione Stefano Bonaccini, Figliuolo ha spiegato che si è trattato di "un ottimo confronto. Le relazioni tra struttura commissariale e regione, si stanno svolgendo in maniera molto buona". L'obiettivo comune è quello di "mettere a posto quello che è successo dopo la tremenda alluvione che ha portato morte, distruzione, danni economici. Vogliamo lavorare bene, in maniera veloce e seguendo i principi di sana amministrazione: trasparenza, legalità, efficienza", ha spiegato il commissario. Figliuolo ha poi aggiunto che da tutte le parti sociali "è emersa soddisfazione per l'ordinanza appena emanata, per ristorare i soggetti attuatori in particolare i comuni più piccoli di ciò che avevano dovuto erogare per le somme urgenze. A brevissimo ci sarà un'ordinanza per interventi urgenti per la messa in sicurezza del territorio. Questo permetterà di continuare i cantieri, mettere in sicurezza fiumi e territorio".