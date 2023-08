Stupro Palermo, oggi udienza del riesame per uno degli arrestati

In mattinata davanti al giudice del Tribunale del Riesame di Palermo è prevista l’udienza sull’istanza di scarcerazione di uno dei sette giovani arrestati a metà agosto con l’accusa di stupro di gruppo nei confronti di una ragazza di 19 anni nella notte tra il 6 e il 7 luglio scorso, in un cantiere abbandonato accanto al Foro Italico, nel centro del capoluogo siciliano. Tra una settimana, l’8 settembre, è in programma l’udienza del riesame per un altro indagato.