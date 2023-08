13/13 ©IPA/Fotogramma

Le temperature di domenica. Domenica calo termico al Nord. Valori massimi tra i 21-23° del Nordovest e i 33 del Nordest. Temporali ad Aosta, Milano, Torino, Trento. Temperature in calo anche al Centro: valori massimi tra i 32 e i 35° su tutte le città. Cielo coperto dal pomeriggio a Firenze, con temporali in serata. A Roma sole e caldo al mattino, poi più nuvoloso. Nubi sparse a Cagliari. Termometri in salita al Sud, in particolare in Puglia: valori massimi tra i 32° di Potenza e i 38 di Bari. Sole a Catanzaro e Palermo. Nuvole al mattino e poi in serata a Napoli

