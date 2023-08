Stupro Palermo, Garante: “Non condividere video”. Cosa si rischia

Sulla violenza sessuale di gruppo ai danni di una 19enne, il Garante della privacy mette in guardia sulle conseguenze, anche di natura penale, della diffusione e condivisione dei dati personali della vittima e dell'eventuale video realizzato. Sei dei sette indagati hanno intanto chiesto di essere allontanati dall'istituto dove sono reclusi perché oggetto di minacce. Lo fanno sapere i legali, secondo i quali sarebbe arrivata anche una richiesta ufficiale da parte della polizia penitenziaria ascolta articolo

Lo stupro di gruppo a Palermo ha sollevato un’ondata di indignazione dell’opinione pubblica. Al momento sono in carcere sei ragazzi, mentre un settimo è stato scarcerato e inviato in comunità. Sono tutti accusati di avere abusato lo scorso 7 luglio di una ragazza di 19 anni poi abbandonata nel cantiere edile dove è avvenuta la violenza. Agli accusati, che si trovano nel carcere Pagliarelli a Palermo, sarebbero arrivate minacce dagli altri detenuti. A lanciare l'allarme è la direzione del penitenziario, che chiede "l'immediato allontanamento per prevenire possibili azioni destabilizzanti per l'ordine e la sicurezza". Perché "l'elevato clamore mediatico della vicenda ha determinato la piena conoscenza dei fatti anche alla restante popolazione detenuta, ragion per cui - scrive la direzione - sono invisi alla stessa inclusi i detenuti delle sezioni protette dove si trovano" i giovani.

Direzione carcere chiede di “spostare gli indagati” La richiesta di spostare dal carcere Lorusso di Pagliarelli i sei arrestati per la violenza di gruppo a Palermo è stata avanzata dalla direzione dell'istituto penitenziario. Con una nota del direttore reggente si chiede l'allontanamento dal carcere dei giovani indagati Elio Arnao, Christian Maronia, Samuele La Grassa, Gabriele di Trapani, Angelo Flores e Cristian Barone che sono stati arrestati per lo stupro di gruppo. "Si chiede l'immediato allontanamento da questo istituto dei detenuti atteso che l'elevato clamore mediatico della vicenda ha determinato la piena conoscenza dei fatti anche alla restante popolazione detenuta, ragion per cui sono invisi alla stessa inclusi i detenuti delle sezioni protette dove sono si trovano" scrive la direzione. Oltre al clamore mediatico c'è anche un problema organizzativo. I sei detenuti hanno anche il divieto d'incontro "che con non poche difficoltà - aggiunge la note - si riesce a garantire, atteso che i detenuti coinvolti nella vicenda sono sei. Alla luce di quanto sopra per prevenire possibili azioni destabilizzanti per l'ordine e la sicurezza si chiede con urgenza di valutare l'immediato allontanamento da questa sede degli stessi". vedi anche Stupro Palermo, indagati chiedono di cambiare carcere per minacce

Il monito del Garante Il Garante della privacy ha lanciato un avviso spiegando che la vittima dello stupro va tutelata, serve il massimo riserbo. E chi divulga informazioni di qualsiasi tipo che possano far risalire alla sua identità o condivide video va incontro alle sanzioni stabilite dal codice penale: l'art. 734 bis prevede dai tre ai sei mesi di carcere. L'Autorità con due provvedimenti d'urgenza ha rivolto un avvertimento a Telegram e alla generalità degli utenti della piattaforma, affinché venga garantita la necessaria riservatezza della ragazza. E sui contenuti dei social anche i familiari degli indagati si sono rivolti alla polizia per denunciare i messaggi di minacce e gli insulti ricevuti da quando si è diffusa la notizia che i ragazzi erano stati arrestati. Agli investigatori è stato chiesto di identificare gli autori dei commenti nelle piattaforme online ma anche e soprattutto chi ha realizzato i profili fake dei giovani e chi ha postato su Facebook, Instagram e Tik tok le foto degli indagati dandole in pasto a milioni di persone. La polizia postale dovrà passare al setaccio tutti i social dove sono presenti migliaia di post e di commenti. Cosa rischia chi diffonde i video L'articolo 734 bis del codice penale prevede che “chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso, è punito con l'arresto da tre a sei mesi”. La violazione della privacy di una persona vittima di violenza sessuale, spiega Il Messaggero, prevede anche pesanti sanzioni pecuniarie. Diffondere il video rappresenta una violazione anche del Gdpr, il regolamento generale della protezione dei dati. Non esistono cifre fisse per la sanzione, che dipende da vari fattori, ma si può andare dai 5mila ai 50mila euro. vedi anche Stupro Palermo, profili fake arrestati. Famiglia: "Denunciamo"