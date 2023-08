Stupro di Palermo, nei verbali lacrime e accuse tra gli indagati

I ragazzi, indagati per violenza sessuale di gruppo su una 19enne, davanti ai magistrati dicono di aver fatto un errore di cui hanno compreso dopo la gravità, ma continuano a ribadire che la vittima "era consenziente". In una conversazione registrata dai carabinieri, però, uno di loro afferma: "Lei non voleva, faceva no basta’"

Rispondono ai magistrati piangendo. Si scusano e dicono di essersi rovinati la vita . Ma i ragazzi accusati di violenza sessuale di gruppo su una 19enne a Palermo non cambiano la loro linea di difesa: "Lei era consenziente". Dopo avere rigettato i ricorsi di Angelo Flores e Gabriele Di Trapani , ieri i giudici hanno respinto anche la richiesta dei difensori di Cristian Barone confermando l'arresto in carcere. Un settimo responsabile, minorenne al momento del fatto e ora 18enne, è stato scarcerato dal gip del tribunale per i minorenni e affidato a una comunità. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri per trovare altri cellulari e video che avrebbero immortalato lo stupro avvenuto nel cantiere del collettore fognario, al Foro Italico, dove la ragazza è stata poi soccorsa da un'ambulanza.

Gli interrogatori

"Sono addolorato per ciò che è successo, chiedo scusa alla ragazza e alla sua famiglia. Sono tornato indietro insieme al ragazzo di 17 anni per aiutarla. Ma mi è stato detto che la ragazza era consenziente", ha detto in lacrime al gip Christian Maronia, finito anche al centro di una polemica per alcuni video su TikTok pubblicati con un profilo a suo nome ma che il suo legale ha additato come fake, annunciando che la famiglia presenterà una denuncia. Il giovane, però - riporta Il Corriere della Sera - in una conversazione registrata dai carabinieri ha detto ad altri due indagati: "Lei non voleva, faceva no basta’", parole che potrebbero indicare che il ragazzo in realtà sapesse cosa stava accadendo. Anche gli altri due ragazzi sentiti ieri - Samuele La Grassa ed Elio Arnao - hanno sostenuto che la ragazza era consenziente. Nel corso dell'interrogatorio è emerso che Angelo Flores avrebbe mostrato un video: "Si vedeva che lei sarebbe stata disposta a questa esperienza. Ad organizzare tutto è stato Flores". Poi, hanno detto di aver fatto un errore, di cui hanno compreso dopo la gravità: "Nessuno di noi pensava si trattasse di una violenza". Dopo avere abusato della ragazza, secondo l'accusa, i ragazzi sarebbero andati a mangiare in una rosticceria, rendendosi conto solo allora della gravità dell'accaduto.