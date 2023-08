Stupro Palermo, profili fake arrestati e video in cui uno si difende

In queste ore si stanno moltiplicando sul web gli account con i nomi dei giovani arrestati, in cui compaiono post e video falsi. Ma non solo: su un profilo Tik Tok che porta il nome di Cristian Maronia sono stati pubblicati sei video in cui il ragazzo - in custodia cautelare in carcere con l’accusa di violenza sessuale aggravata - si difende. Sarebbero stati girati prima dell’arresto e ora pubblicati da altri

Continuano le indagini sullo stupro di gruppo avvenuto al Foro Italico a Palermo. Oggi davanti al gip Marco Gaeta si sono svolti gli interrogatori di tre dei sette giovani arrestati : Christian Maronia, Samuele La Grassa ed Elio Arnao. Intanto, in queste ore si stanno moltiplicando sui social gli account con i nomi dei giovani arrestati, in cui compaiono post e video fake. Ma non solo: su un profilo Tik Tok che porta il nome di Cristian Maronia sono stati pubblicati sei video in cui il ragazzo - in custodia cautelare in carcere con l’accusa di violenza sessuale aggravata - si difende.

I video sul profilo di Cristian Maronia

“Quando tutta Italia ti incolpa per una cosa privata, ma nessuno sa che sei stato trascinato dai tuoi amici”. E ancora: “Non ero in me quando è successo”. Sono queste alcune delle frasi pubblicate nei video comparsi sul profilo col nome di Cristian Maronia. Il tutto seguito da emoticon e faccine sorridenti. Il profilo è stato aperto a nome del ragazzo nei giorni scorsi e non è quello da cui postava prima dello stupro di gruppo. Sembra che i video siano stati confezionati dal diciannovenne, che imita nelle posture i cantanti neomelodici, nei giorni scorsi, prima che venerdì i carabinieri lo portassero in carcere. Il giovane, come spiega La Repubblica, sapeva già di essere indagato e avrebbe confezionato i sei filmati fra il 4 agosto e venerdì scorso. Ora i video sarebbero stati pubblicati da terzi, proprio nel giorno del suo interrogatorio di garanzia. I filmati sono ripresi in casa, dal barbiere o in discoteca. In uno, pubblicato con l'hashtag #freechristian, chi gestisce il profilo e condivide i video scrive: "Con che coraggio la gente insulta gli innocenti". Alcuni, comunque, mettono in dubbio l'autenticità dei video.