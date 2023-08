Migranti, rallentano sbarchi: poche centinaia nell'hotspot Lampedusa

La Life Support di Emergency sbarcherà oggi a Ortona i 40 naufraghi soccorsi sabato scorso nel Mediterraneo, in acque internazionali della zona SAR maltese. L'arrivo nel porto di Ortona è previsto alle 14 circa, dopo quattro giorni dal momento del salvataggio. I 40 naufraghi a bordo, che erano partiti dalla Libia, "sono tutti uomini provenienti da Bangladesh, Egitto, Pakistan, Siria e Sudan, Paesi afflitti da conflitti, instabilità economica e politica. Due sono minori non accompagnati". I migranti soccorsi erano su una piccola imbarcazione in vetroresina, ed erano in evidente condizione di pericolo.

Nave Open Arms in fermo amministrativo

Ieri invece a Marina di Carrara (Massa Carrara), è arrivata la nave Ong Open Arms con 196 migranti, soccorsi giorni fa nel Mediterraneo centrale. Le persone soccorse son state sbarcate in mattinata. Alla nave è stato poi notificato un fermo amministrativo di 20 giorni, in cui non può lasciare il porto. La nave adesso è in rada. Notificata all'armatore anche una sanzione accessoria di 3.500 euro per la violazione del decreto Piantedosi che non consente i recuperi plurimi in mare di migranti dopo l'indicazione del porto di approdo in Italia.