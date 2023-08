Viminale, nel 2023 sbarchi migranti raddoppiati. In calo i delitti

Nel report di Ferragosto, con i dati dei primi 7 mesi dell’anno, emerge che gli sbarchi sono stati 89.158 (rispetto ai 41.435 del periodo 2022). Aumentano i rimpatri (+28%). Più soccorsi, calano quelli delle Ong. Sui reati in Italia, lieve aumento di rapine e furti, stabile il numero degli omicidi, piccolo calo dei femminicidi. Boom interventi di vigili del fuoco per dissesto. Salgono le segnalazioni per contrasto ai crimini d’odio. Aumentano i disordini per le partite di calcio

Come di consueto a Ferragosto, il Viminale ha diffuso una serie di dati che vanno dagli sbarchi dei migranti alle statistiche sulla criminalità. Emerge che nel 2023 i delitti sono in calo. Nei primi sette mesi dell'anno, rispetto allo stesso periodo di quello scorso, i delitti complessivamente segnano un -5,46% (sono stati 1.228.454). È stabile il numero degli omicidi (195) ma quelli attribuibili alla criminalità organizzata sono in calo del 36,36%. In lieve aumento le rapine (15.486) e i furti (554.975). Il totale delle persone denunciate è di 434.940 (di cui 86.543 arrestate) a fronte delle 490.097 (di cui 90.451 arrestate) nello stesso periodo di riferimento. Si registra anche un lieve calo dei femminicidi: dall'inizio del 2023 fino al 31 luglio sono stati 71 (-7,79%), di cui 57 in ambito familiare affettivo (35 dal partner o dall'ex).