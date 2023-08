Per cosa sono disposti a risparmiare i giovani? In testa viaggi e auto

Economia

Ad agosto, mese per eccellenza delle ferie, in molti si stanno godendo le vacanze o hanno già scelto dove farlo. Per i ritardatari, c’è sempre la possibilità di organizzare all’ultimo momento. Gli esperti del marketplace di settore Tramundi, hanno fornito un aiuto. Un vademecum con alcuni trucchi da seguire per spendere meno

Agosto è il mese per eccellenza delle ferie. In media i viaggi si prenotano 68 giorni prima della partenza, ma per chi non è riuscito prima (o non ha potuto) c’è sempre la possibilità di farlo all’ultimo momento, con una vacanza last minute, magari senza spendere troppo